Samsung Galaxy S4, uscita in Italia: due store dedicati

Il Samsung Galaxy S4 sarà in uscita in Italia a partire dal prossimo 27 aprile, come del resto è stato confermato nella giornata di ieri, quando si è tenuto l'evento dedicato proprio alla presentazione del nuovo smartphone nel nostro Paese. La novità assoluta che porta con sé il Samsung Galaxy S4, dal punto di vista della commercializzazione, sta nel fatto che la casa produttrice ha deciso di aprire per la prima volta quelli che possiamo definire dei veri e propri temporary store dedicati allo stesso prodotto, per la precisione a Milano, in via Torino, e a Roma in via Borgognona. Insomma, un altro chiaro segnale sul fatto che anche dal punto di vista del produttore, le aspettative sul nuovo Samsung Galaxy S4 sono enormi, probabilmente anche per quanto concerne le vendite.