Aggiornamento Galaxy S2 a Jelly Bean 4.2.2, rumors sul ritardo per l'uscita

di Redazione

24/04/2013

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean già protagonista di alcuni rumors, riguardanti il possibile ritardo per l'uscita di un update che è già molto atteso dagli utenti. Le ultime indiscrezioni, più in particolare, ci parlano di uno slittamento per il rilascio dello stesso update per il Samsung Galaxy S3, con il possibile appuntamento fissato a luglio o ad agosto. Questo potrebbe comportare dei ritardi anche per il Samsung Galaxy S2, anche se, è bene ricordarlo, per il momento siamo solo nel campo delle indiscrezioni. La situazione che si potrebbe delineare, in ogni caso, rischia di rendere impossibile anche un aggiornamento Galaxy S2 durante il mese di settembre, fermo restando che SamMobile ha più volte fatto sapere che Android Jelly Bean 4.2.2 sarà disponibile entro la fine del 2013.

