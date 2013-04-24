Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean a metà maggio

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance può ricevere l’aggiornamento del sistema operativo entro il mese di maggio? Sembrerebbe di sì, almeno per quanto concerne il mercato italiano, con un riferimento esplicito ad un operatore del calibro di Tre, il primo che ha deciso di sbilanciarsi sotto questo punto di vista. Di recente, infatti, il vettore ha deciso a sorpresa di sbilanciarsi sui tempi di rilascio di Android Jelly Bean, affermando su Twitter che al momento l’appuntamento è fissato entro metà maggio, o comunque non oltre la fine del mese. Lecito che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo in un contesto di questo di questo tipo, ma le notizie riguardanti l’aggiornamento a Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, accompagnate dai feedback positivi sul firmware disponibile in Germania, fanno ben sperare. Dopo l'update di ieri per la Cina, comunque, un altro motivo per essere fiduciosi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S2 a Jelly Bean 4.2.2, rumors sul ritardo per l'uscita

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, prova anti-graffio superata: ecco il video

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015