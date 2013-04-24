Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean a metà maggio

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance può ricevere l’aggiornamento del sistema operativo entro il mese di maggio? Sembrerebbe di sì, almeno per quanto concerne il mercato italiano, con un riferimento esplicito ad un operatore del calibro di Tre, il primo che ha deciso di sbilanciarsi sotto questo punto di vista. Di recente, infatti, il vettore ha deciso a sorpresa di sbilanciarsi sui tempi di rilascio di Android Jelly Bean, affermando su Twitter che al momento l’appuntamento è fissato entro metà maggio, o comunque non oltre la fine del mese. Lecito che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo in un contesto di questo di questo tipo, ma le notizie riguardanti l’aggiornamento a Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, accompagnate dai feedback positivi sul firmware disponibile in Germania, fanno ben sperare. Dopo l'update di ieri per la Cina, comunque, un altro motivo per essere fiduciosi.