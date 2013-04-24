Caricamento...

Samsung Galaxy S4, prova anti-graffio superata: ecco il video

24/04/2013

Il Samsung Galaxy S4 potrà contare su un display a dir poco resistente agli urti. E' ciò che emerge da un recente test condotto privatamente da un utente, che ha deciso di mettere alla prova lo schermo dello smartphone Android in condizioni decisamente estreme. Il video che vi riportiamo di seguito, infatti, vedere protagonista il Samsung Galaxy S4, alle prese con le sollecitazioni di una matita, fino ad arrivare alle monete e addirittura ai coltelli da cucina. A differenza di quello che si può pensare, considerando anche la fama di cui godono i device Galaxy sotto questo punto di vista, la tenuta del Samsung Galaxy S4 è stata assolutamente apprezzabile, come del resto emerge in modo piuttosto chiaro dal filmato che riportiamo di seguito.

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean a metà maggio

Diretta streaming per la presentazione del Samsung Galaxy S4: ecco come seguire l'evento

