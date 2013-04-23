Diretta streaming per la presentazione del Samsung Galaxy S4: ecco come seguire l'evento

[caption id="attachment_4058" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Diretta streaming della presentazione del Samsung Galaxy S4 in Italia, a partire dalle 19.30 di questa sera. Samsung, infatti, ha da pochi minuti messo a disposizione degli utenti la possibilità di assistere all’evento che, da un punto di vista simbolico, darà il via ufficialmente alle vendite del device nel nostro Paese, considerando che l’appuntamento è fissato tra quattro giorni esatti. Ancora poche ore, dunque, prima di scoprire tutti i dettagli sulle caratteristiche, ma soprattutto sulla commercializzazione del Samsung Galaxy S4 qui da noi, ricordando che, in una prima fase, il prezzo di listino sarà pari a 699 euro. Di seguito vi riportiamo la diretta streaming dell’evento, raccomandando l’iscrizione a Livestream. Nel caso in cui dovessero emergere problemi durante la fruizione dell’evento, vi rimandiamo alla pagina segnalata da Samsung Italia per assistere all’appuntamento dedicato al Samsung Galaxy S4.