Diretta streaming per la presentazione del Samsung Galaxy S4: ecco come seguire l'evento
di Redazione
23/04/2013
[caption id="attachment_4058" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Diretta streaming della presentazione del Samsung Galaxy S4 in Italia, a partire dalle 19.30 di questa sera. Samsung, infatti, ha da pochi minuti messo a disposizione degli utenti la possibilità di assistere all’evento che, da un punto di vista simbolico, darà il via ufficialmente alle vendite del device nel nostro Paese, considerando che l’appuntamento è fissato tra quattro giorni esatti. Ancora poche ore, dunque, prima di scoprire tutti i dettagli sulle caratteristiche, ma soprattutto sulla commercializzazione del Samsung Galaxy S4 qui da noi, ricordando che, in una prima fase, il prezzo di listino sarà pari a 699 euro. Di seguito vi riportiamo la diretta streaming dell’evento, raccomandando l’iscrizione a Livestream. Nel caso in cui dovessero emergere problemi durante la fruizione dell’evento, vi rimandiamo alla pagina segnalata da Samsung Italia per assistere all’appuntamento dedicato al Samsung Galaxy S4.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4, prova anti-graffio superata: ecco il video
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean 4.2.2 solo ad agosto?
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018