Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean 4.2.2 solo ad agosto?

23/04/2013
[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526"] Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 in uscita a luglio, o al più tardi durante il mese di agosto. E’ la teoria portata avanti in queste ore da una fonte come Gottabemobile, che rimanda in qualche modo l’appuntamento per l’uscita del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.2.2, in riferimento allo stesso Samsung Galaxy S3. Nei giorni scorsi, infatti, molti addetti ai lavori avevano sposato la tesi della possibile uscita dell’aggiornamento non oltre il mese di giugno, ad un mese esatto dalla presentazione di Android Key Lime Pie 5.0 (a sua volta, destinato in prima istanza ai dispositivi Nexus). Coloro che intendono toccare con mano Android Jelly Bean 4.2.2 sul proprio Samsung Galaxy S3, pertanto, potrebbero essere costretti ad attendere più del previsto, come del resto avviene spesso e volentieri con la casa produttrice coreana.
