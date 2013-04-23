Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, nuovo link al download disponibile
di Redazione
23/04/2013
[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad una nuova svolta, considerando che in queste ore SamMobile ha messo a disposizione degli utenti il link al download (ovviamente via Odin) di Android Jelly Bean 4.1.2, anche se è necessario premettere che il discorso va circoscritto alla sola Cina. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S Advance non NFC, vale a dire la versione più diffusa sul mercato e differente da quella che, la scorsa settimana, ha ricevuto il medesimo update in Germania. Insomma, in attesa che si smuova qualcosa in Italia, siamo al cospetto di un nuovo segnale incoraggiante, in vista della piena diffusione di un aggiornamento molto atteso, come quello ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance. Nelle prossime ore, per forza di cose, ne sapremo di più anche sulla sua tenuta. Intanto, ecco il link al download.
