Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 a prezzo basso in Italia: prima offerta di Wind

Redazione Avatar

di Redazione

23/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ad un prezzo “basso” in Italia? Negli ultimi tempi, abbiamo già potuto osservare che alcune piattaforme hanno consentito di preordinare il dispositivo al dì sotto della soglia dei 699 euro, nonostante lo smartphone Android non sia stato nemmeno commercializzato qui da noi. Raramente, in questi casi, si assiste ad un’offerta da parte degli operatori, ma Wind ha deciso di battere tutti sul tempo, garantendo l’opportunità ai futuri acquirenti del Samsung Galaxy S4 di ottenere una ricarica pari addirittura a 100 euro, considerabile come una sorta di sconto sul prezzo di listino. L’unico requisito da soddisfare per sfruttare la promozione in questione, è quella di attivare, con l’acquisto del Samsung Galaxy S4, uno dei piani All Inclusive: All Inclusive, All Inclusive Wind Unlimited, All Inclusive King e All Inclusive Big.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, nuovo link al download disponibile

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, a quando l'uscita di Jelly Bean in Italia?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018