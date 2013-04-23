Samsung Galaxy S4 a prezzo basso in Italia: prima offerta di Wind

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ad un prezzo “basso” in Italia? Negli ultimi tempi, abbiamo già potuto osservare che alcune piattaforme hanno consentito di preordinare il dispositivo al dì sotto della soglia dei 699 euro, nonostante lo smartphone Android non sia stato nemmeno commercializzato qui da noi. Raramente, in questi casi, si assiste ad un’offerta da parte degli operatori, ma Wind ha deciso di battere tutti sul tempo, garantendo l’opportunità ai futuri acquirenti del Samsung Galaxy S4 di ottenere una ricarica pari addirittura a 100 euro, considerabile come una sorta di sconto sul prezzo di listino. L’unico requisito da soddisfare per sfruttare la promozione in questione, è quella di attivare, con l’acquisto del Samsung Galaxy S4, uno dei piani All Inclusive: All Inclusive, All Inclusive Wind Unlimited, All Inclusive King e All Inclusive Big.