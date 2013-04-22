Aggiornamento Galaxy S Advance, a quando l'uscita di Jelly Bean in Italia?

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance non ancora ufficializzato in Italia, dove gli utenti non hanno ancora potuto toccare con mano Android Jelly Bean, se non attraverso il firmware che è stato messo a disposizione di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance NFC in Germania. Insomma, è ancora presto per prevedere quelli che possono essere i tempi di uscita dell'aggiornamento nel nostro Paese, anche se i commenti sul suddetto update sono già piuttosto positivi, lasciando intendere che la situazione si possa sbloccare a stretto giro anche qui da noi. Non resta che attendere la piena diffusione di Android Jelly Bean per i Samsung Galaxy S Advance NFC, prima di avviare la distribuzione anche per l'altra versione dello smartphone, tra l'altro la più venduta in Italia. Il tutto, comunque, potrebbe sbloccarsi entro un mese.