Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2: promossa la Chameleon Custom ROM

Aggiornamento Galaxy S2 lontano dalla sua uscita ufficiale sul mercato, se il focus del discorso si concentra su Android Jelly Bean 4.2.2. L'ultima settimana, infatti, è stata caratterizzata da una serie di indiscrezioni, secondo cui l'update ufficiale per il Samsung Galaxy S2 potrebbe essere in uscita durante il mese di settembre, quindi in ritardo rispetto alle iniziali previsioni. Ecco perché torna particolarmente interessante soffermarsi sulla Chameleon Custom ROM, basata proprio su Android Jelly Bean 4.2.2 e capace di garantire un aggiornamento Galaxy S2 già piuttosto stabile e affidabile per il target in questione. Tutti gli utenti che intendono saperne di più su questa nuova ROM basata sull'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S2, possono collegarsi a questa pagina.