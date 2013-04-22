Samsung Galaxy S4, niente Octa Core in Italia

[caption id="attachment_4252" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 non vedrà lanciata in Italia la versione con il processore Octa Core, o almeno non al momento della commercializzazione del dispositivo. Non possiamo ancora definire ufficiale la notizia, ma sono diverse le fonti vicino a Samsung Italia che danno per scontata una mossa di questo tipo da parte della casa produttrice, probabilmente costretta a questa decisione per le numerose difficoltà produttive che sono emerse di recente. Era già noto che il Samsung Galaxy S4 con chip Snapdragon quad core da 1.9 GHz avrebbe rappresentato addirittura il 70% della produzione, ma ciò non sembrava portare ad uno slittamento generale dell'Octa Core. Tra l'altro, quest'ultima versione del Samsung Galaxy S4 è ancora avvolta nel mistero, sia per quanto riguarda la data di uscita sul mercato, sia per il suo prezzo.