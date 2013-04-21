Aggiornamento Galaxy S Advance, il punto sui commenti a Jelly Bean

Caricamento...

21/04/2013

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] L’aggiornamento Galaxy S Advance sta raccogliendo un numero incredibile di commenti in questi giorni, a distanza ravvicinata dall’uscita di Android Jelly Bean per i dispositivi che sono dotati del modulo NFC e che sono in commercio in Germania. Di recente, più in particolare, ci siamo soffermati su alcuni feedback positivi, a proposito della durata della batteria per il Samsung Galaxy S Advance, fermo restando che c’è anche qualcuno sicuro del fatto che il device ha subito un brusco calo, in termini di autonomia. Ciò che è oggettivo, però, è che l’aggiornamento Galaxy S Advance è stato in grado di generare un deciso passo in avanti, dal punto di vista della fluidità del modello, in attesa che possa essere possibile toccare con mano Android Jelly Bean 4.1.2 anche in Italia.

