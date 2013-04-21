Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, rilasciati i codici sorgente: link al download

21/04/2013

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 cruciale, nonostante il dispositivo non sia ancora stato lanciato sul mercato. In questi giorni, infatti, la casa casa produttrice ha messo a disposizione di tutti i codici sorgente del Samsung Galaxy S4, dando un contributo non di poco conto a tutti gli sviluppatori che intendono creare "prodotti" personalizzati, per migliorare il ciclo di vita del modello. Inutile sottolineare che un passaggio di questo tipo andrà ad agevolare la creazione di ROM cucinate, con la possibilità, in futuro, di toccare con mano aggiornamenti del sistema operativo, prima che questi vengano rilasciati ufficialmente dalla stessa Samsung. Insomma, il Samsung Galaxy S4 fa un passo decisivo verso la sua uscita sul mercato, con i codici sorgente che riepiloghiamo di seguito, per le singole versioni dello smartphone:

-Samsung Galaxy S4 (GT-I9500) kernel source -Samsung Galaxy S4 (GT-I9505) kernel source -Samsung Galaxy S4 (SGH-I337M) kernel source
