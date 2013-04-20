Caricamento...

Samsung Galaxy S4 in uscita in Italia: il 23 aprile tutti i dettagli

20/04/2013

[caption id="attachment_4172" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà in uscita in Italia esattamente tra una settimana, vale a dire il 27 aprile, secondo quanto è stato reso ufficiale dalla casa produttrice in questi giorni, ma alcuni aspetti riguardanti il lancio dello smartphone risultano essere ancora misteriosi, come la versione che vedrà la luce prossimamente. In molti, infatti, sperano ancora che il Samsung Galaxy S4, con tanto di processore Exynos Octa Core, possa essere lanciato sul commercio contestualmente al modello Snapdragon quad core, anche se una soluzione di questo tipo, realisticamente parlando, sembra essere a dir poco difficile, come confermato dagli ultimi rumors. Tutti i dubbi, comunque, saranno sgombrati il prossimo 23 aprile a Milano, considerando che la casa produttrice ha in programma la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S4 per il mercato italiano.

