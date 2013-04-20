Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean 4.2.2 sempre più probabile a giugno

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 sempre più probabile nel mese di giugno, per quanto concerne lo sbarco del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 sul dispositivo. La settimana che va a concludersi, infatti, è stata particolarmente intensa per il Samsung Galaxy S3, considerando che un nuovo firmware è stato diffuso in un numero significativo di Paesi, anche se non in Italia. Si tratta di un aggiornamento che lascia immutata la versione corrente di Android, vale a dire Jelly Bean 4.1.2, ma che, allo stesso tempo, dovrebbe comunque risolvere una serie di fastidiosi bug. La svolta, comunque, sta nel fatto che l’aggiornamento Galaxy S3 in questione pare possa essere l’ultimo step ufficiale, prima che si apra il progetto riguardante l’arrivo di Android Jelly Bean 4.2.2 sullo stesso Samsung Galaxy S3.