Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.2.2 già in ritardo

Il Samsung Galaxy S2 potrebbe essere al centro di un nuovo mistero, per quanto concerne l'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Alcune fonti, infatti, avevano lasciato intendere che lo step potesse essere fatto già durante il mese di giugno, praticamente insieme al Samsung Galaxy S3, ma adesso questa ipotesi sembra aver perso ogni credibilità. Appare altamente improbabile, infatti, che il Samsung Galaxy S2 ed il suo successore possano avere gli stessi tempi, per quello che sarà comunque un update molto delicato. L'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.2, inoltre, sarà anche l'ultimo per il device ed è probabile che la casa produttrice decida di mettere apposto ogni dettaglio, prima di renderlo disponibile agli utenti. Insomma, non si esclude che l'aggiornamento Galaxy S2 possa essere rilasciato solo in autunno.