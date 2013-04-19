Samsung Galaxy S4, applicazioni gratis per i primi compratori
di Redazione
19/04/2013
[caption id="attachment_4362" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ancora non è arrivato sul mercato, ma vede emergere già un'interessante promozione, considerando la possibilità di scaricare una serie di applicazioni gratis. Diversi i titoli interessanti che sono entrati in gioco in questo particolare contesto, con una promozione che avrà il via il prossimo 27 aprile, includendo, tra le altre cose, addirittura The need for speed most wanted. Non è ancora chiaro se la promozione che investirà i primi 100mila utenti che acquisteranno il Samsung Galaxy S4 sarà valida anche per l’Italia, ma si tratta senza ombra di dubbio di una trovata che accrescerà l’attesa attorno al device. Diverse anche le applicazioni gratuite relative ad un brand come Michelin, mentre nei prossimi giorni renderemo noto l'elenco completo.
Redazione
