Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean convince

Redazione Avatar

di Redazione

19/04/2013

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo da poche ore, con una particolare focalizzazione sull’arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 per coloro che, in questi mesi, hanno deciso di portare a termine l’acquisto del device nella versione con modulo NFC. Va detto che l’aggiornamento in questione è ufficialmente disponibile solo in Germania, ma era scontato che il download via Odin fosse effettuato anche dagli utenti italiani più esperti, con feedback sul firmware che risultano essere decisamente incoraggianti. Non è ancora chiaro quando la situazione per il Samsung Galaxy S Advance si muoverà anche con il modello non NFC, anche se le ultime notizie autorizzano ad essere ottimisti sul fatto che l’aggiornamento ad Android Jelly Bean possa arrivare prima del 24 maggio, data prevista da Samsung Ucraina.

