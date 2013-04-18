Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance: Jelly Bean e la durata della batteria
di Redazione
18/04/2013
[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance costantemente protagonista di rumors e feedback, a proposito del suo aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, ancora non disponibile per i modelli non NFC. In queste ore, più in particolare, alcune fonti online riportano gli ottimi risultati ottenuti dal firmware serbo, relativamente ad un argomento molto delicato per gli utenti, come quello della durata della batteria. Nel dettaglio, pare che questo particolare aspetto dello smartphone faccia registrare segnali incoraggianti dopo diverse settimane dall’installazione dell’update, a testimonianza (una volta di più) del fatto che occorrono diversi cicli di ricarica per valutare in modo oggettivo la qualità di un aggiornamento, come nel caso dello sbarco di Android Jelly Bean sul Samsung Galaxy S Advance. A questo punto, non resta che attendere la prossima mossa, in via ufficiale, da parte di Samsung.
