Samsung Galaxy S4, uscita in Italia il 27 aprile: quad core o octa core?

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà in uscita in Italia a partire dal prossimo 27 aprile, adesso è ufficiale. La casa produttrice, infatti, ha reso noto quando scatteranno le vendite del modello anche nel nostro Paese, dopo le notizie trapelate nei giorni scorsi a proposito della Germania. La nota ufficiale diramata in queste ore, a proposito della commercializzazione del Samsung Galaxy S4, purtroppo non evidenzia quale sarà la versione del modello che potremo toccare con mano tra poco più di una settimana, anche se ci sono poche speranze di potersi imbattere da subito nel dispositivo con processore octa core Exynos. Più probabile, invece, che la scelta possa ricadere sullo Snapdragon quad core da 1.9 GHz, che, lo ricordiamo, rappresenterà il 70% della produzione totale del Samsung Galaxy S4.