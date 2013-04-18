Samsung Galaxy S4, prezzo a 69 euro al mese con Vodafone

[caption id="attachment_4217" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo di 69 euro al mese? Giunge da Vodafone la prima offerta dedicata allo smartphone, tramite un abbonamento che avrà la solita durata di due anni, grazie al lancio del piano “Super relax”, concepito a sua volta per un target che effettua continuamente chiamate. Il piano, più in particolare, prevede chiamate senza limiti, destinati sia ai numeri fissi, sia ai cellulari, a patto che siano vincolati al territorio italiano, mentre la connessione dati è limitata a 5 giga mensili. Per quanto concerne le chiamate all’estero con il proprio Samsung Galaxy S4, abbiamo 1500 minuti verso UE, Svizzera e San Marino, cui andranno aggiunti 100 sms. Vodafone, in ogni caso, ricorda che si dovrà aggiungere l’IVA e la tassa governativa al suddetto presso per il Samsung Galaxy S4.