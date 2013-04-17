Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, disponibile per NFC: link al download

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance finalmente disponibile per tutti coloro che sono in possesso di un device caratterizzato dal modulo NFC. In queste ore, più in particolare, Android Jelly Bean è sbarcato in via ufficiale in Germania, con la prospettiva di dire finalmente addio alla fase test, come invece temuto da alcuni utenti nelle prime ore della giornata di oggi. Difficile dire, a questo punto, quando sarà reso disponibile il medesimo aggiornamento anche per coloro che dispongono del Samsung Galaxy S Advance tradizionale, vale a dire non dotato di NFC, ma è certo che la situazione si è ormai sbloccata, anticipando in modo evidente l’appuntamento che era stato fissato da Samsung Ucraina. Link al download per l’aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean.