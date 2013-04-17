Aggiornamento Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.2.2 non oltre giugno?

[caption id="attachment_1053" align="aligncenter" width="500"] Samsung Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 in arrivo tra il mese di maggio e giugno, per quanto riguarda il sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. E’ quello che emerge in queste ore dal web, con la prospettiva di andare incontro i tempi ristretti ad una nuova svolta, per tutti coloro che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S2. Fino ad oggi, le voci parlavano di un update in uscita non prima della stagione autunnale, ma adesso la situazione sembrerebbe essere mutata (importante usare il condizionale), a causa di una serie di bug che sono emersi con l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, soprattutto per quanto concerne la durata della batteria. Una patch, dunque, sarebbe probabilmente insufficiente per l’utenza in possesso di un Samsung Galaxy S2.