Aggiornamento Galaxy S4: nuovi colori, ma Octa Core in ritardo

[caption id="attachment_4134" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 estremamente interessante, quello che giunge direttamente dall’operatore Telus, considerando che il device pare possa accogliere già durante il 2013 nuove versioni del modello, che avranno colorazioni diverse rispetto al Samsung Galaxy S4 bianco e nero che toccheremo con mano a breve. Ancora non si sa quale variante cromatica sarà lanciata per prima sul mercato, rispetto alle due di basse, ma adesso abbiamo la certezza che l’attesa sarà piuttosto limitata. Appare molto più delicato, invece, il discorso della diffusione dei Samsung Galaxy S4 con processore Exynos octa core, visto che gli addetti ai lavori danno praticamente per scontato che tutta la prima fase di vendite dello smartphone sarà incentrata in modo esclusivo sul device dotato del chip Snapdragon quad core da 1.9 GHz, comunque potentissimo.