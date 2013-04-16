Aggiornamento Galaxy S4, uscita il 27 aprile

[caption id="attachment_4143" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 27 aprile? Sembrano andare in queste direzione le ultime notizie provenienti dal mondo della casa produttrice coreana, considerando che a sbilanciarsi, nel corso delle ultime ore, è stato un portavoce di Samsung Germania. Ovviamente la notizia, in linea puramente teorica, andrebbe circoscritta alla sola Germania, ma negli ultimi anni abbiamo imparato che Samsung raramente pianifica una commercializzazione con tempi differenti tra un Paese e l’altro per un determinato device. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per poter finalmente effettuare l’acquisto del nuovo Samsung Galaxy S4 tra poco più dieci giorni. Stiamo attendendo comunicazioni ufficiali anche da Samsung Italia, che, per ora, non vuole ancora sbilanciarsi sotto questo particolare punto di vista.