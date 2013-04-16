Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, problemi di surriscaldamento

Redazione Avatar

di Redazione

16/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1323" align="aligncenter" width="516"]Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC ad Android Jelly Bean vittima di problemi di surriscaldamento? Vanno in questa direzione le ultime segnalazioni da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 Tim NFC e che in questi giorni possono finalmente portare a termine un update che ha creato più di un malumore tra gli utenti in questione. Il bug segnalato, nel dettaglio, accompagna quello ampiamente prevedibile, riguardante la durata della batteria, così come emerso con le altre versioni del Samsung Galaxy S2, senza dimenticare la questione delle icone personalizzate di Tim, che hanno generato una vera e propria rivolta popolare sulla pagina Facebook dell'operatore. Arriverà in tempi brevi un nuovo aggiornamento, in grado di ristabilire una situazione accettabile?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S4, uscita il 27 aprile

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 3, differenza clamorosa

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014