Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, problemi di surriscaldamento

Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC ad Android Jelly Bean vittima di problemi di surriscaldamento? Vanno in questa direzione le ultime segnalazioni da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 Tim NFC e che in questi giorni possono finalmente portare a termine un update che ha creato più di un malumore tra gli utenti in questione. Il bug segnalato, nel dettaglio, accompagna quello ampiamente prevedibile, riguardante la durata della batteria, così come emerso con le altre versioni del Samsung Galaxy S2, senza dimenticare la questione delle icone personalizzate di Tim, che hanno generato una vera e propria rivolta popolare sulla pagina Facebook dell'operatore. Arriverà in tempi brevi un nuovo aggiornamento, in grado di ristabilire una situazione accettabile?