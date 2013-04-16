Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 3, differenza clamorosa

[caption id="attachment_4172" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy Note 3 potrebbero presentare una caratteristica differente, per quanto concerne i materiali utilizzati dalla casa produttrice. A sorpresa, infatti, pare che il brand coreano sia intenzionato a puntare su cover in metallo, al fine di proteggere il modello dagli urti, meglio di quanto non sia avvenuto in passato con gli altri smartphone di fascia alta. Sono solo indiscrezioni, quelle raccolte da SamMobile a proposito del confronto tra Samsung Galaxy S4 e Samsung Galaxy Note 3, ma che evidenzierebbero un approccio completamente diverso tra due modelli, appartenenti entrambi alla fascia più alta del settore smartphone. Difficile ipotizzare quali possano essere le eventuali differenze in termini di prezzo tra i due smartphone, qualora i materiali dovessero essere effettivamente diversi.