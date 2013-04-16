Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 3, differenza clamorosa
di Redazione
16/04/2013
[caption id="attachment_4172" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy Note 3 potrebbero presentare una caratteristica differente, per quanto concerne i materiali utilizzati dalla casa produttrice. A sorpresa, infatti, pare che il brand coreano sia intenzionato a puntare su cover in metallo, al fine di proteggere il modello dagli urti, meglio di quanto non sia avvenuto in passato con gli altri smartphone di fascia alta. Sono solo indiscrezioni, quelle raccolte da SamMobile a proposito del confronto tra Samsung Galaxy S4 e Samsung Galaxy Note 3, ma che evidenzierebbero un approccio completamente diverso tra due modelli, appartenenti entrambi alla fascia più alta del settore smartphone. Difficile ipotizzare quali possano essere le eventuali differenze in termini di prezzo tra i due smartphone, qualora i materiali dovessero essere effettivamente diversi.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, problemi di surriscaldamento
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S2 a Jelly Bean via Odin: ecco il video
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018