Aggiornamento Galaxy S2 a Jelly Bean via Odin: ecco il video

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean ancora difficoltoso, per parte degli utenti che, in possesso proprio di un Samsung Galaxy S2 (soprattutto in riferimento alla versione Tim NFC), sta provando ad effettuare il suddetto update via OTA, vale a dire direttamente dal proprio smartphone. Ecco perché diventa particolarmente interessante una guida che è stata resa disponibile in queste ore da Samsung Galaxy S2 Italia, che ha deciso di pubblicare un video su Youtube, dove viene mostrata la corretta procedura per portare a termine il download dell'aggiornamento Jelly Bean via Odin. Uno strumento utile, pertanto, considerando le numerose problematiche server che di recente hanno colpito Samsung, vittima delle tante richiesta da parte dell'utenza che attendeva da mesi la possibilità di effettuare lo stesso update.