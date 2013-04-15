Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S2 a Jelly Bean via Odin: ecco il video

Redazione Avatar

di Redazione

15/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3922" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean ancora difficoltoso, per parte degli utenti che, in possesso proprio di un Samsung Galaxy S2 (soprattutto in riferimento alla versione Tim NFC), sta provando ad effettuare il suddetto update via OTA, vale a dire direttamente dal proprio smartphone. Ecco perché diventa particolarmente interessante una guida che è stata resa disponibile in queste ore da Samsung Galaxy S2 Italia, che ha deciso di pubblicare un video su Youtube, dove viene mostrata la corretta procedura per portare a termine il download dell'aggiornamento Jelly Bean via Odin. Uno strumento utile, pertanto, considerando le numerose problematiche server che di recente hanno colpito Samsung, vittima delle tante richiesta da parte dell'utenza che attendeva da mesi la possibilità di effettuare lo stesso update.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 3, differenza clamorosa

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento ad Android Jelly Bean in ritardo: il punto

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014