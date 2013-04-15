Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento ad Android Jelly Bean in ritardo: il punto

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua a non far emergere notizie, per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 e, in questo momento, sembrano essere due le cause che hanno generato un certo malcontento da parte degli utenti, che, lo ricordiamo, attendono notizie sul tema praticamente da metà febbraio. In primo luogo, non ci si spiega perché device di pari caratura del Samsung Galaxy S Advance, come nel caso del Samsung Galaxy S3 mini e del Samsung Galaxy Ace 2, abbiano ottenuto senza problemi l'aggiornamento ad Android Jelly Bean; altro aspetto da considerare, poi, è legato al fatto che, ancora oggi, molti rivenditori si giocano la carta dell'update proprio a Jelly Bean per aumentare le probabilità di vendita del Samsung Galaxy S Advance. Insomma, ancora tante questioni da risolvere per la casa produttrice.