Samsung Galaxy S4, ecco la Flip Cover (foto e prezzo)
di Redazione
15/04/2013
[caption id="attachment_4362" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 cover[/caption] Samsung Galaxy S4 al centro di interessanti novità, a proposito della disponibilità di nuovi accessori, considerando che la cosiddetta Flip Cover è già pronta ad essere acquistata presso il rivenditore MobileFun, con la possibilità di toccare con mano il prodotto ancora prima che venga avviata la commercializzazione di un device come lo stesso Samsung Galaxy S4. Siamo dunque al cospetto del primo accessorio concepito appositamente per il dispositivo, con moltissimi aspetti che riprendono la Flip Cover commercializzata un anno fa per il Samsung Galaxy S3. Ricordiamo che un prodotto ufficiale di questo tipo ha un prezzo che dovrebbe oscillare tra i 20 e i 30 euro, con uno storico di vendite interessante, che dovrebbe essere confermato nei prossimi mesi anche dallo stesso Samsung Galaxy S4.
