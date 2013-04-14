Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Mega 6.3, confronto senza storia

[caption id="attachment_4357" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy Mega 6.3[/caption] Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Mega 6.3, al momento, risulta essere un confronto senza storia, considerando che il secondo può contare solo su una batteria più capiente, da 3100 mAh (l'S4 è decisamente al dì sotto della soglia dei 3000 mAh) e su uno schermo ovviamente più grande, confrontando i suoi 6.3 pollici con i 5 dello stesso Samsung Galaxy S4. Per il resto, è imbarazzante la superiorità del Samsung Galaxy S4, dal punto di vista del processore utilizzato, soprattutto se confrontiamo l'Octa Core che sarà in commercio tra poco, rispetto al dual core da 1.7 GHz pensato per il Samsung Galaxy Mega 6.3, a sua volta supportato da 1.5 GB di memoria RAM (il Samsung Galaxy S4 avrà invece 2 GB di memoria RAM). Insomma, nonostante il clamore con cui si è parlato del nuovo maxi device Samsung, pare non esserci nemmeno gara.