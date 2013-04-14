Aggiornamento Galaxy S2, disponibilità e soluzioni ai bug per i Tim NFC

[caption id="attachment_4294" align="alignleft" width="300"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 al centro di importanti novità, per quanto concerne la disponibilità di Android Jelly Bean 4.1.2 per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 Tim NFC, visto che continuano ad arrivare conferme da parte di coloro che finalmente sono in grado di portare a termine l'update del nuovo sistema operativo direttamente dal proprio device. Insomma, la situazione si sta gradualmente sbloccando, fermo restando che alcuni notano problemi bloccanti, in seguito all'aggiornamento Jelly Bean. In questi casi, Tim suggerisce di rimuovere l'update, sempre via Kies, per poi riprovare a caricare Android Jelly Bean. Nel caso in cui i problemi dovessero persistere, il consiglio dell'operatore è quello di tornare per qualche giorno ad Android Ice Cream Sandwich.