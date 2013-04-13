Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, 360 Photo in uscita: ecco il video

13/04/2013

[caption id="attachment_4347" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 360 foto Samsung Galaxy S4 360 foto[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 in arrivo, per quanto concerne il mondo delle applicazioni, considerando che in queste ore appare vicino come non mai lo sbarco sul Samsung Galaxy S4 di 360 Photo, applicazione con la quale sarà nettamente più facile scattare foto a 360 gradi. La conferma ufficiosa è giunta nel corso delle ultime ore, grazie alla pubblicazione di un nuovo video su Youtube, con il quale si può capire che lo stato dei lavori per 360 Photo, relativamente alla sua declinazione per il Samsung Galaxy S4, sia decisamente avanzato. Allo stesso tempo, viene meno la speranza di chi sperava in una possibile dotazione in partenza dell’applicazione. Di seguito vi proponiamo il video con il quale possiamo percepire il potenziale di 360 Photo, in vista di uno dei primi aggiornamenti Galaxy S4.

