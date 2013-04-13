Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean? Ora si torna a Gingerbread

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora distante, per quanto concerne l’arrivo sul mercato del sistema operativo Android Jelly Bean e così, in questi giorni, molti stanno pensando di tornare al vecchio Android Gingerbread, considerando che il firmware russo e quello serbo stanno sì facendo registrare anche dei segnali positivi, ma, allo stesso tempo, non possono garantire una stabilità sufficiente a tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance. Non è un caso, dunque, che nei forum di settore, ma anche all’interno dei vari social network, in molti siano alla costante ricerca della ROM giusta per mollare Android Jelly Bean. Insomma, la risoluzione dei problemi per l’utenza che ha deciso di puntare sull’aggiornamento del Samsung Galaxy S Advance è ancora distante.