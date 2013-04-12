Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Samsung ha bloccato tutto?

12/04/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad un punto morto, per quanto concerne lo sbarco di Android Jelly Bean sul device. Le ultime notizie che giungono dal web, sotto questo punto di vista, sono davvero poco incoraggianti per i tanti utenti che, soprattutto in Italia, hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S Advance e che attendono da tanto tempo novità ufficiali sotto questo punto di vista. Alcune fonti, infatti, ritengono di aver contattato alcune divisioni straniere di Samsung, cercando di ottenere informazioni proprio sui tempi di uscita di Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance. Ebbene, al dì là della mancanza di date ufficiali sull'aggiornamento in questione, dobbiamo purtroppo registrare il fatto che le stesse divisioni non hanno ricevuto neppure la conferma dell'update dalla sede coreana, a testimonianza dell'arretratezza dei lavori.

