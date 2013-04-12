Aggiornamento Galaxy S4, confronto tra processore Octa Core e Quad Core

[caption id="attachment_4338" align="aligncenter" width="491"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 assolutamente interessante, quello che giunge dall’ultimo benchmark condotto sul modello in uscita nel giro di due settimane in Italia. Stiamo parlando, più in particolare, del confronto a distanza tra il Samsung Galaxy S4 con processore Exynos Octa Core e quello dotato di un chip quad core Snapdragon da 1.9 GHz. Ebbene, il punteggio ottenuto dal primo è stato pari a 28018, mentre il secondo si è fermato a 23607, in attesa di scoprire quale possa essere il reale potenziale di un’altra versione del device in questione, purtroppo destinata al solo mercato coreano, vale a dire quella con processore Ecynos 5 Octa Core da 1.8 GHz. Ricordiamo che il Samsung Galaxy S4 più performante rappresenterà solo il 30% della produzione dello smartphone, soprattutto per quanto concerne il mercato italiano.