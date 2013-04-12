Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, nuovo Jelly Bean in arrivo

[caption id="attachment_4294" align="aligncenter" width="495"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 garantito anche per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 Tim NFC, in riferimento ad Android Jelly Bean. Dopo l’update garantito la scorsa settimana al target in questione, con il quale è stato possibile toccare con mano Jelly Bean 4.1.2, in seguito ad un lungo periodo di attesa, sono emerse subito le prime critiche da parte degli utenti. I problemi legati all’aggiornamento Galaxy S2, fondamentalmente, sono due: da un lato abbiamo il solito consumo eccessivo della batteria, che ha portato ad un’autonomia decisamente inferiore rispetto all’ultimo periodo, mentre dall’altro resta il caso dell’ingombrante presenza delle icone personalizzate marchiate Tim. Dai feedback dell’operatore sulla sua pagina Facebook, emerge (ufficiosamente) la volontà di rilasciare un ulteriore aggiornamento Jelly Bean in tempi più o meno ristretti.