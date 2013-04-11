Samsung Galaxy S4, prezzo basso su Techmania: 599 euro

[caption id="attachment_4239" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso attualmente disponibile sul sito Techmania.biz, fermo restando che, per forza di cose, stiamo parlando del semplice preordine di un device che non metterà piede in Italia prima del prossimo 24 aprile, giorno in cui le prime catene lo metteranno a disposizione di tutti. L'offerta in questione, più in particolare, consente di acquistare il Samsung Galaxy S4 al prezzo di 599 euro, con la disponibilità di quaranta pezzi per il modello bianco e altrettanti per quello nero, tra l'altro con la possibilità di poter contare anche sulla garanzia Italia, sempre apprezzata da chi si appresta a fare un acquisto. Tutte le informazioni utili per effettuare il preordine del Samsung Galaxy S4 a prezzo basso su Techmania, sono consultabili in questa pagina.