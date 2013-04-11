Aggiornamento Galaxy S Advance, le ultime su Jelly Bean da Vodafone

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora protagonista nel panorama del settore smartphone, considerando che Samsung sembra non volerne proprio sapere a rilasciare un update, quello di Android Jelly Bean, invocato a gran popolo in ogni angolo del mondo e che, al momento, pare essere ancora in un tunnel senza uscita. In particolare, il Samsung Galaxy S Advance ci si aspettava potesse essere al centro di un aggiornamento Jelly Bean, in Italia, dapprima con i device brandizzati Vodafone, come del resto avvenuto spesso e volentieri, nel corso dell'ultimo anno, in occasione di un nuovo firmware per i top di gamma Samsung. Così non è stato e, non a caso, a nostra precisa domanda, l'operatore ci ha fatto sapere di non aver ancora ricevuto informazioni dal produttore, sui tempi di uscita di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S Advance.