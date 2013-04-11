Samsung Galaxy S4, prezzo e uscita in Italia: ormai non ci sono più dubbi

[caption id="attachment_4327" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà in uscita in Italia sul mercato a partire dal prossimo 24 aprile. Ormai non ci sono più dubbi, infatti, sul fatto che le catene in grado di godere di una corsia preferenziale, sotto questo punto di vista, riusciranno ad inviare il device agli utenti che hanno effettuato e che stanno per effettuare i preordini entro la suddetta data. E' quanto emerge non solo dal sito di MediaWorld, ma anche tramite l'altra grande catena del momento, vale a dire Euronics. Il prezzo, come sempre, è fissato a 699 euro, mentre le spedizioni scatteranno praticamente tra due settimane, con la possibilità di toccare con mano il Samsung Galaxy S4 in anteprima mondiale: se da un lato si era parlato della sua commercializzazione addirittura a partire dal prossimo 15 aprile, allo stesso tempo le prime indiscrezioni, tempo fa, parlavano di un'uscita solo a metà maggio.