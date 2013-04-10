Aggiornamento Galaxy S Advance, Android Jelly Bean migliora con la batteria

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora una volta in grado di far emergere indicazioni interessanti, per quanto concerne l’arrivo di Android Jelly Bean sul dispositivo, in attesa che il Samsung Galaxy S Advance possa finalmente fare questo step nel corso del mese in corso (si spera). Le ultime indiscrezioni presenti in Rete, più in particolare, evidenziano il fatto che il firmware serbo sia stato capace di raggiungere standard incoraggianti, dal punto di vista della durata della batteria, con l’auspicio che il colosso coreano abbia finalmente risolto tutti i problemi incontrati da gennaio fino ad oggi, vale a dire da quanto sono stati raccolti feedback sul firmware russo. Ad oggi, l’unico riferimento temporale per il Samsung Galaxy S Advance, per l’uscita dell’aggiornamento ad Android Jelly Bean, resta il 24 maggio, ma si spera che le operazioni possano essere accelerate.