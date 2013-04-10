Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, a quando l'uscita in Italia?

10/04/2013

[caption id="attachment_4113" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 a proposito dell’uscita del device sul mercato italiano. La questione, infatti, è al centro di un vero e proprio giallo per tutti coloro che intendono acquistare il Samsung Galaxy S4, se si pensa che da un lato abbiamo le indiscrezioni riportate da SamMobile, che indica la settimana conclusiva di aprile come quella giusta per toccare con mano lo smartphone, mentre dall’altro le voci di corridoio di qualche giorno fa fanno ben sperare per un possibile appuntamento fissato già all’inizio della prossima settimana. Va detto che le ultime notizie sembrano propendere per una data ben precisa, vale a dire il 24 aprile, al momento indicata come la più probabile dagli addetti ai lavori. Insomma, questione di giorni prima di poter parlare finalmente dell’uscita del Samsung Galaxy S4.

