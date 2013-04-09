Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, critiche per Jelly Bean 4.1.2: ecco una prima conseguenza

[caption id="attachment_4146" align="alignleft" width="150"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 disponibile da qualche giorno, per quanto concerne la possibilità di toccare con mano Android Jelly Bean 4.1.2 sul proprio Samsung Galaxy S2 Tim NFC, ma, come sempre avviene in queste circostanze, vi sono degli aspetti che non convincono assolutamente il target in questione. In attesa di scoprire quale sia la reale durata della batteria, in seguito all’aggiornamento Galaxy S2 in questione, gli utenti hanno deciso di non focalizzarsi tanto sulle performance dello smartphone, quanto sul fatto che persistono le odiate icone personalizzate da parte di Tim, nonostante le esplicite richieste da parte degli utenti. L’ultima ipotesi che ci giunge dal mondo dei social network, parla addirittura di una possibile class action avviata nei confronti del vettore, a testimonianza di quanto renda insoddisfatti l’aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC.