Aggiornamento Galaxy S4, dettagli sulla durata della batteria

09/04/2013

[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 anche per quanto riguarda la durata della batteria, considerando quanto reso pubblico nel corso delle ultime ore da una fonte del calibro di GSMArena, utile per capire la reale autonomia di un dispositivo che si giocherà importanti carte anche sotto questo punto di vista. In particolare, è emerso che il dispositivo è in grado di garantire un'autonomia pari a poco meno di 14 ore, per quanto riguarda l'utilizzo della connessione 3G, mentre il valore si abbassa a 10 ore e 16 minuti se invece ci concentriamo sulla riproduzione di video a risoluzione standard con il Samsung Galaxy S4. Infine, si scende a quota 8 ore e 42 minuti, in riferimento alla navigazione in Rete. Le prime impressioni da parte degli analisti, parlano di una durata della batteria per il Samsung Galaxy S4 superiore alla media.

Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, critiche per Jelly Bean 4.1.2: ecco una prima conseguenza

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean in Italia prima del 24 maggio

