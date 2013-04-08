Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean in Italia prima del 24 maggio

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance in grado di fornire le prime certezze agli utenti che sono in attesa di informazioni, per quanto concerne l'arrivo di Android Jelly Bean su uno smartphone particolarmente discusso negli ultimi tempi, come appunto il Samsung Galaxy S Advance. In molti, infatti, sapranno che la settimana è stata caratterizzata da una nuova data fornita da Samsung Ucraina, che ora indica il prossimo 24 maggio come il giorno giusto per toccare con mano proprio l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean. Allo stesso tempo, però, dobbiamo notare anche che Samsung Italia, su Twitter, ha in questi giorni ribadito che al momento non vi è ancora una date precisa per il rilascio dell'update dedicato al Samsung Galaxy S Advance. Insomma, la divisione italiana viaggia su binari diversi rispetto a quella ucraina.