Aggiornamento Galaxy S4, settimana decisiva per l'uscita in Italia

08/04/2013

[caption id="attachment_4143" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 giunto nella settimana decisiva, per quanto concerne il delicato tema della sua uscita sul mercato in Italia, considerando che non sono mancati nemmeno durante il weekend, le fonti che hanno ribadito la presunta volontà della casa produttrice di lanciare il Samsung Galaxy S4 sul mercato nostrano già durante i prossimi giorni. Il dato di fatto, comunque, è che non vi sono ancora appuntamenti ufficiali per l'arrivo del dispositivo qui da noi, ma non sarebbe certo la prima volta che l'azienda decida di bruciare letteralmente le tappe, se consideriamo che fino a pochi giorni fa l'Italia non apparteneva nemmeno alla prima fascia di Paesi designati per l'immediata commercializzazione del Samsung Galaxy S4. Sarà questo il weekend giusto per andare incontro all'atteso aggiornamento Galaxy S4?

