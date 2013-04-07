Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, il punto su uscita e prezzo in Italia

07/04/2013

[caption id="attachment_4217" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 al centro di interessanti considerazioni, in questi giorni, per quanto riguarda sia il prezzo, sia la sua uscita in Italia. Per quanto concerne la data entro la quale potremo toccare con mano il Samsung Galaxy S4 nel nostro Paese, resta una certa confusione, considerando che alcune fonti giurano che l'appuntamento possa essere fissato già il prossimo 15 aprile. Allo stesso tempo, l'ultimo aggiornamento da parte di SamMobile resta quello in cui si è parlato dell'update in uscita dal 22 aprile: nei prossimi giorni ne sapremo di più. Quanto al prezzo, invece, quello di listino, come molti sapranno, è pari a 699 euro, ma iniziano a spuntare sul web le prime offerte comprese tra i 640 e i 650 euro, a testimonianza del fatto che il valore del Samsung Galaxy S4 è destinato a scendere già durante le prime settimane di vita.

