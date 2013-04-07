Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean per Tim NFC non convince

[caption id="attachment_4294" align="aligncenter" width="495"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 focalizzato su Android Jelly Bean, ma soprattutto sugli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S2 Tim NFC, che al momento non convince. Non sono propriamente esaltanti, infatti, i primissimi commenti da parte di coloro che hanno avuto modo di testare l'update in questione, che, lo ricordiamo, è apparso su SamMobile due giorni fa, con la possibilità di effettuare il download via Odin. Premettendo che, ancora oggi, non tutti hanno modo di portare a termine l'aggiornamento Galaxy S2 via OTA, vale a dire direttamente dal proprio device, possiamo sottolineare in primis un certo malcontento dovuto al fatto che persistono le icone personalizzate di Tim, che già in passato hanno creato lamentele, senza contare gli scarsi risultati ottenuti in termini di fluidità. Il Samsung Galaxy S2 Tim NFC, nei prossimi giorni ci dirà di più sulla batteria.