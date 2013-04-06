Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean il 24 maggio?

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean rimandato al prossimo 24 maggio? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quanto riportato nel corso delle ultime ore da una fonte come Samsung Ucraina, secondo cui l'appuntamento sarebbe ufficialmente slittato dal 26 aprile all'ultima settimana di maggio. Insomma, quella che vede protagonisti gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S Advance sembra essere effettivamente una telenovela senza fine, anche se, è bene ricordarlo, le date rese pubbliche da Samsung Ucraina per gli altri dispositivi si sono rivelate spesso e volentieri non in linea con quelle concepite per il mercato italiano. Da notare, poi, che il Samsung Galaxy Ace 2 vede preannunciato l’update il prossimo 22 maggio, mentre SamMobile ha annunciato l’avvio del suo download lunedì scorso. Insomma, resta il mistero attorno all'aggiornamento Galaxy S Advance.