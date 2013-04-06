Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, Jelly Bean 4.1.2 disponibile

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 finalmente chiuso in Italia, considerando che in queste ore stiamo registrando la disponibilità di Android Jelly Bean 4.1.2 anche per il Samsung Galaxy S2 Tim NFC, vale a dire l'ultimo che mancava all'appello nel nostro Paese, dopo il rilascio del medesimo update per le diverse versioni brandizzate del modello. Come sempre avviene in questi casi, l'aggiornamento è stato messo a disposizione di tutti dapprima via Odin, ma alcuni utenti segnalano di aver effettuato il download del pacchetto firmware anche via OTA, vale a direttamente dal proprio device. Chi non dovesse ancora riscontrare la disponibilità di Android Jelly Bean 4.1.2, dovrebbe comunque vedere risolti i problemi nel giro di pochi giorni, come avviene solitamente in circostanze di questo tipo, quando Samsung è coinvolta in un nuovo rilascio.